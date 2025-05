Record di dimissioni dei papà: nel 2024 quasi 19mila hanno lasciato il lavoro per occuparsi dei figli

Tanti dimissionari sono operai, sanitari, addetti al commercio, impiegati in alberghi e ristorazione. Per Danilo Papa, direttore dell’Inl, le ultime analisi sono la conferma che "la genitorialità, in particolare per le lavoratrici madri, continua a rappresentare un momento critico nella permanenza nel mercato del lavoro. Questo quadro rafforza la necessità di un’azione istituzionale integrata, capace di prevenire e contrastare le discriminazioni in modo efficace, tempestivo e concreto".