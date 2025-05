Il lavoro invisibile delle mamme vale 180 miliardi all'anno, cioè il 9% del Pil

Non si tratta solo di cucinare, accudire, riordinare. Questo tempo include anche la gestione invisibile e costante delle necessità familiari: il cosiddetto carico mentale, ovvero la responsabilità di ricordare, anticipare, pianificare tutto ciò che serve per far funzionare una casa: i compleanni degli amichetti dei figli, il regalo di compleanno per la suocera, l'organizzazione della cena di Natale, il pagamento della mensa scolastica, i colloqui con le maestre, la prenotazione delle vacanze e via dicendo. È un lavoro silenzioso, che non si misura in ore nette ma che occupa uno spazio cognitivo costante, come mostrano le indagini di Valore D e i più recenti report di WeWorld.