Festa della mamma, i prezzi dei regali aumentano del +5% sul 2024

Quest'anno la festa della mamma si festeggia l'11 maggio. Un appuntamento a cui ogni figlio cerca di arrivare preparato, ricercando il regalo perfetto per l'occasione. Secondo Federconsumatori, rispetto al 2024 i prezzi dei regali per questa ricorrenza aumentano mediamente del +5%: in testa ai rincari i prodotti beauty (un cofanetto di prodotti per la cura della persona costa il +10%), il biglietto per uno spettacolo al teatro (+9%), la scatola di cioccolatini personalizzata (+6%) e i profumi (+6%).