Festa della mamma, Coldiretti: sei italiani su 10 regalano fiori

Rose, orchidee, calle, ranuncoli, garofani, gerbere quelli scelti per la ricorrenza, mentre un 26% non fa doni

E' quanto emerge da una indagine online effettuata da Coldiretti in occasione della ricorrenza. L'omaggio floreale precede largamente capi di abbigliamento (8%), gioielli (6%) e dolciumi (3%), ma c'è anche un 26% che non fa regali. "Le varietà floreali di maggior tendenza quest'anno sono - spiega l'associazione degli agricoltori - delphinium, calle, rose, ranuncoli, garofani, gerbere, assieme alla dimorphoteca". "Il consiglio è di acquistare fiori e piante di origine nazionale, anche direttamente dal produttore o nei mercati contadini di Campagna Amica - continua Coldiretti - per essere sicuri di mettere nel vaso un prodotto italiano al 100%, che sostiene i territori e rispetta l'ambiente e l'occupazione, al contrario di quelli stranieri, spesso coltivati sfruttando il lavoro minorile, come nel caso delle rose del Kenya".

Corsa last minute al regalo L'omaggio floreale resta, dunque, tra i doni più gettonati per la Festa della Mamma, anche se è sempre di più un acquisto dell'ultimo minuto e i negozianti si attendono una vera e propria corsa, domenica mattina. Questo emerge da un sondaggio condotto sulle imprese associate da Assofioristi, la categoria che riunisce i fioristi e florovivaisti Confesercenti. Le previsioni di vendita dei fioristi sono positive, anche per i prezzi che risultano stabili rispetto allo scorso anno.

I negozianti scommettono soprattutto sulle rose, segnalate come il fiore più richiesto per l'occasione dal 30% delle imprese intervistate, sia in vaso che in composizioni o singole. Notevole, su questo fronte, il vero e proprio boom delle rose stabilizzate. Al secondo posto, nelle indicazioni di tendenza fornite dai fioristi, le orchidee con un 25%. Seguono poi le azalee (15%) e le begonie (10%), queste ultime prodotte anche in Italia, sul lago di Garda, e uniche per bellezza e resistenza.

Mentre il packaging è un aspetto su cui i fiorai stanno investendo molto, con prodotti sempre più green, come carta, corda e legno e con piccoli oggetti da abbinare alla confezione, come farfalle, fiocchi e brillantini. "La Festa della Mamma è molto sentita in tutta Italia", sottolinea Assofioristi. "Poi è una festa che coincide con la primavera e con l'arrivo della bella stagione, che però quest'anno si sta facendo attendere, e quindi con la voglia di circondarsi di colori e profumi. Noi fioristi ci stiamo sempre più attrezzando anche per dare non solo consigli di acquisto, ma anche su come avere cura di ciò che si regala".

"Molti clienti, poi, - continua l'associazione - sono interessati alla florigrafia, ovvero al linguaggio, e quindi al significato, dei fiori. La rosa rossa è amore, non solo per il proprio partner di vita, ma vale anche per le mamme. L'orchidea è simbolo di perfezione e purezza, messaggio condiviso con la rosa bianca. L'azalea è invece il fiore femminile per eccellenza, richiama la figura della donna e in particolare la mamma, mentre la begonia è simbolo di gratitudine. Cosa regalare, dunque, di meglio di un fiore che racchiude tutto il senso di questa ricorrenza: amore, purezza, femminilità, gratitudine e allegria?".