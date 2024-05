L'Azalea della Ricerca torna in piazza per la Festa della mamma

Mediafriends promuove l'iniziativa di AIRC per sostenere la Ricerca sui tumori che colpiscono le donne

Da quarant’anni l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, il fiore simbolo della Festa della Mamma, è un’alleata della ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

Domenica 12 maggio, Festa della Mamma, i volontari AIRC saranno presenti nelle piazze delle nostre città per distribuire questo prezioso fiore in cambio di una donazione per sostenere la costante ricerca di AIRC.

Trova la piazza più vicina a te su azaleadellaricerca.it