Papà (e mamme) alle prese con i conti: dalla culla all'università un figlio può costare fino a 750mila euro

Secondo i dati Istat nel 2023 il costo medio per crescere un figlio dalla prima infanzia fino ai 18 anni in Italia si è aggirato intorno ai 170mila euro, con significative variazioni in base all'area geografica e al contesto socioeconomico. Una famiglia con figli spende in media il 29% in più rispetto a una famiglia senza figli. In termini assoluti, il costo medio mensile aggiuntivo per figlio è stimato in media è di 580 euro, che equivale a quasi 7mila euro all'anno.



Ma i conteggi variano molto in base alla città, al contesto culturale e all'impostazione educativa che i genitori vogliono seguire per i propri figli. Secondo il terzo Osservatorio sul costo dell'educazione in Italia condotto da Moneyfarm, nel 2024 un figlio, dall'asilo nido fino alla laurea, costa in media 140mila euro, contro i 135mila del 2023. Con un aumento del 4% anno su anno, quasi quattro volte superiore al tasso d'inflazione generale. L'investimento per crescere e formare la prole può essere però, anche più alto: si arrivano a spendere 750mila euro per i percorsi di élite.