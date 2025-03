Bonus genitori separati, si sbloccano i soldi: l'assegno arriva dopo 4 anni di attesa

L'Inps verserà ai beneficiari poco più di 1.900 euro, molto meno del tetto massimo che era stato stabilito inizialmente, pari a 9.600 euro. Trai 10 milioni di euro stanziati in origine per ora ne vengono utilizzati 8,5. Le restanti risorse vengono infatti accantonate in attesa che si completino i controlli su un altro centinaio di domande. Duemila richieste sono state respinte o perché la dichiarazione sul reddito inferiore del 30%, previsto per avere l'aiuto, non è stata confermata dal Fisco, o perché mancavano altri requisiti, oppure perché il periodo considerato non era corrispondente a quello individuato alla legge, oppure perché non c'era l'atto del tribunale sull'assegno di mantenimento.