Congedo parentale, Inps: "Tre mesi pagati all'80% nel 2025"

Per i bambini nati dal 2025, e per quelli per i quali il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità è scaduto dopo il 31 dicembre 2024, i genitori lavoratori dipendenti possono avere il congedo parentale pagato all'80% per tre mesi. Lo spiega una circolare dell'Inps che chiarisce la norma introdotta con la legge di Bilancio per il 2025. Nell'anno precedente i mesi pagati all'80% erano solo due.