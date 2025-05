Congedo parentale, ecco dove a crescere un figlio ti aiuta lo Stato

Con l’annuncio che l'Inps dal 2025 introdurrà un’indennità all’80% per tre mesi di congedo per i genitori, anche l’Italia prova a fare un passo avanti verso un sistema più equo e moderno. Ma come si posiziona rispetto al resto d’Europa? Il congedo parentale non è uguale ovunque: cambia la durata, la retribuzione, e soprattutto la possibilità di condividerlo tra madre e padre. Ecco come si muovono i diversi paesi, tra modelli virtuosi e soluzioni ancora lontane dall’equilibrio.