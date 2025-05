“Violenza ostetrica”: per troppe donne il parto è ancora un trauma

L'incidenza della violenza ostetrica in Italia conosce leggere variazioni a seconda dell’area geografica, ma gli elementi problematici sono presenti in tutto il Paese. Durante il parto, l'episiotomia viene praticata nel 25% dei casi, più al Nord che nelle altre aree, mentre la sutura del perineo senza anestesia ha una frequenza totale del 14%, ed è distribuita in modo più o meno simile in tutta Italia. Sono circa il 10% le donne che si sono sentite rivolgere il rimprovero “Non sei capace di spingere”, soprattutto in Italia Centrale, mentre “smettila di lamentarti” è toccato al 13% delle partorienti, con punte del 15% nel Sud e nelle Isole. Commenta Alessandra Minello, ricercatrice dell'Università di Padova, coordinatrice del progetto "Forties": “La violenza ostetrica può essere vista come una manifestazione di potere e controllo radicata in una visione patriarcale della maternità e del corpo femminile. Le donne in travaglio sono spesso considerate incapaci di prendere decisioni informate riguardo al loro corpo e al parto, e qualsiasi disaccordo con le indicazioni mediche viene interpretato come irresponsabile. Questo sistema legittima la coercizione e la violenza, mascherandole come presentazione per la salute del feto, perpetuando l'idea che le donne sono corpi passivi da controllare piuttosto che individui con diritti e autonomia”.