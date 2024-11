Chiede congedo parentale, il datore di lavoro lo fa pedinare e poi lo licenzia: reintegrato dal giudice

Poi sono scattati i pedinamenti e l'uomo è stato persino fotografato davanti al supermercato. L'azienda infatti, sospettava che Marco utilizzasse i suoi giorni di congedo per fare altro. "Il datore era obbligato a dire di sì alle mie richieste, ma non gli stava bene. Quella volta avevo preso tre giorni e me l'ha fatta pagare: alla vigilia di Natale mi ha sospeso con richiamo disciplinare. Poi il 29 dicembre mi ha licenziato per 'giusta causa', sosteneva avessi inferto un danno all’azienda. Era un mio diritto e avrò preso in tutto una ventina di giorni".