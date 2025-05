La Danimarca ha alzato l’età di pensionamento a 70 anni: è la più alta in Europa

Il Parlamento della Danimarca ha approvato una legge per innalzare l'età pensionabile a 70 anni, la più alta in Europa. Il progressivo aumento dell'età in cui i lavoratori andranno in pensione è legato alla decisione già presa dalle autorità di Copenaghen nel 2006, legando il tetto massimo all'aspettativa di vita. Il cambiamento sarà applicato a tutte le persone nate dopo il 31 dicembre 1970. Attualmente si va in pensione a 67 anni (come nella maggior parte dell'Ue): la soglia dei 70 sarà nel 2040 e si raggiungerà a scaglioni.