Addio lettere in Danimarca, il servizio postale statale non le consegnerà più

Sono diversi i motivi che hanno portato alla storica decisione. Innanzitutto, il fatto che negli ultimi anni il volume delle lettere in tutto il Paese è crollato del 90%: dall’inizio del 2000 si è passati da 1,4 miliardi di missive all’anno ai soli 110 milioni nel 2024. Poi, l’amministratore delegato di PostNord Kim Pedersen ha ricordato che "la Danimarca è uno dei Paesi più digitalizzati al mondo". Basti pensare che esiste un servizio di posta elettronica governativa, Digital Post, con cui le autorità inviano ai cittadini qualsiasi documento. Infine, è venuto meno il sussidio che PostNord riceveva ogni anno dallo Stato per consegnare la posta a prezzi uniformi su tutto il territorio danese. La mancanza di questo sussidio ha causato perdite per oltre 56 milioni di euro nel solo 2024.