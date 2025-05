La felicità non è in busta paga: salute, equilibrio e tranquillità contano più dello stipendio

"Lavorare per vivere", e non il contrario. Questo è il principio che ispira il nuovo orientamento dei lavoratori, in particolare della Generazione Z. "Il lavoro non è più visto solo come fonte di reddito, ma come elemento determinante del benessere olistico – sottolinea Alberto Perfumo, Ceo di Eudaimon –. Cresce il bisogno di equilibrio tra vita privata e professionale. Non è una moda, ma un mutamento culturale".