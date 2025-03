Formazione e palestra, ecco quale welfare è più richiesto dai lavoratori

Tra i servizi più richiesti dai lavoratori, l'84,8% considera fondamentale l'aumento delle opportunità di formazione e crescita professionale. Il 79,5% apprezza servizi dedicati all'accesso a palestre o corsi di fitness, mentre il 75,9% desidera accesso ad attività culturali come musei, teatri e cinema.



Il 70,1% riconosce la centralità della salute mentale, e il 41,8% manifesta la necessità di un welfare coach aziendale. Quest'ultimo è una figura professionale interna all'azienda che guida i dipendenti nella scelta dei servizi di welfare più adatti alle loro esigenze personali in ambiti cruciali come sanità, assistenza a familiari non autosufficienti, previdenza sociale e assicurazioni.