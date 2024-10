Federica Marti: "Il nostro successo è il marchio: bello, potente che ti si cuce addosso"

Dainese è un’azienda leader nel settore dell’abbigliamento e accessori per motociclisti: qual è il segreto del vostro successo?

Il successo di Dainese è il marchio: bello, potente che ti si cuce addosso, un po' come le tute. Dainese mette qualità in tutto quello che fa. I capi sono belli, i materiali eccellenti e poi c’è’ la sicurezza. Tutti noi in Dainese abbiamo la sicurezza dentro. La sensibilità e l’ossessione per la sicurezza danno un valore aggiunto a tutto quello che facciamo. E poi Dainese è un marchio che permette di spaziare: non facciamo solo moto, sci, bici, ma grazie all’arte del fare, all’artigianalità di Dainese e alla conoscenza del corpo umano e di come possiamo adattare il tessuto alle esigenze dell’uomo, abbiamo il privilegio di collaborare con tantissimi mondi differenti. Dalle tute spaziali per Esa e Nasa, dai gilet protettivi per i team di America’s Cup, alle collaborazioni con il fashion, con il settore musicale e quello del lifestyle. Il Gruppo Dainese ha in portafoglio, inoltre, i marchi AGV, TCX e Momo Design. Categorie di prodotto diverse per applicazioni e declinazioni differenti. Gli stimoli non mancano, ogni tanto gira la testa data la quantità di cose che affrontiamo, ma è sicuramente interessante.