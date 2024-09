Manuela Miraudo: "È gratificante poter fare una differenza positiva nella vita degli altri"

Ricopri un ruolo apicale: combinare vita privata e attività professionale non è sempre facile.

Assumere un ruolo manageriale può rappresentare sicuramente una sfida significativa. Tuttavia, quando si è appassionati del proprio lavoro, si cerca attivamente di armonizzare questi due aspetti. Per fortuna, ho la fortuna di condividere la stessa professione con il mio partner, il che facilita enormemente la comprensione reciproca delle sfide e delle responsabilità che entrambi affrontiamo quotidianamente. La combinazione di vita privata e lavoro diventa così un'opportunità per sostenersi a vicenda e crescere insieme, sia personalmente sia professionalmente.



Progetti per il futuro?

Certamente! Attualmente mi sto concentrando nel vivere il presente appieno, apprezzando le esperienze e le opportunità che mi si presentano ogni giorno. Tuttavia, guardando al futuro, ci sono alcune aree che mi interessano particolarmente e su cui vorrei focalizzarmi. In primo luogo, mi piacerebbe esplorare nuove opportunità formative che mi permettano di crescere e sviluppare sempre di più le mie competenze. Cerco sempre nuovi stimoli e sfide che possano portare il mio percorso professionale a nuovi livelli, contribuendo anche al mio sviluppo personale. Nella sfera personale, viaggiare è una passione che desidero coltivare ulteriormente. Esplorare nuove culture, provare cibi diversi e vedere posti mozzafiato sono esperienze che arricchiscono la mia vita e mi permettono di allargare i miei orizzonti. Inoltre, sto considerando anche l'importanza di stabilire connessioni significative con gli altri. Trovo gratificante poter fare una differenza positiva nella vita degli altri e spero di continuare a trovare modi per farlo nel futuro.



Il luogo del mondo che ancora non hai visitato, ma che sogni di vedere.

Mi ritengo fortunata per aver avuto l'opportunità di viaggiare tanto nella mia vita. Tuttavia, ci sono ancora due luoghi nel mondo che sogno di visitare: l'India e il Giappone. Questi due paesi hanno culture completamente diverse dalla nostra e mi affascina l'idea di immergermi nelle loro tradizioni, scoprire la loro storia e assaporare la loro cucina.



L’Italia è bellissima, ma se dovessi esprimere una preferenza quale sarebbe?

Se mi chiedessi di esprimere una preferenza tra le città italiane, potrei sembrare banale, ma per me Roma rimane non solo la città più bella d'Italia, ma una delle più belle al mondo. La sua storia millenaria, l'arte straordinaria che si respira a ogni angolo, i monumenti iconici come il Colosseo e la Fontana di Trevi e la vivacità della vita quotidiana romana creano un'atmosfera unica e senza pari. Ogni volta che visito Roma rimango incantata e, anche se ho percorso quelle strade e visitato quei luoghi mille volte, la meraviglia che trasmette è sempre nuova.