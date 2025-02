Stress da lavoro, rischio burn-out per un dipendente su tre

Ciò che i lavoratori desiderano maggiormente è del tempo per prendersi cura della propria salute mentale. Il 63,5% dei dipendenti vorrebbe supporto a svolgere attività di meditazione o yoga e aiuto nel ricorrere a uno psicologo, e il 38,2% ritiene che la meditazione lo aiuterebbe a gestire meglio lo stress. Quasi tutti vorrebbero più tempo per sé stessi e le cose che piacciono, per stare di più con amici e parenti, svolgere attività fisica, attività culturali o semplicemente riposare.