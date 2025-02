Insegnare non è un lavoro part-time: 9 prof su 10 dedicano ogni giorno almeno due ore extra a correzione di compiti e altro

Ma i docenti non sono gli unici a restare a scuola per giornate intere. Probabilmente per via delle stesse attività extra in cui sono impegnati i docenti, pure il personale amministrativo e Ata è in un certo senso “costretto” a rimanere in servizio: il 34,5% dice di lavorare frequentemente oltre 3 ore in più al giorno rispetto a quanto direbbe il contratto e il 42,9% sente un forte impatto del lavoro sul suo livello di stress.