Scuola, studenti divisi sulla riforma dei programmi: innovazione o ritorno al passato? Polemiche sul latino alle medie

“Premesso che è quantomeno prematuro valutare le nuove linee guida senza averle ancora lette nelle loro interezza, va detto - è il parere del direttore di Skuola.net, Daniele Grassucci - che alcune scelte che sono risuonate come antistoriche in realtà sono molto vicino alle esigenze dei tempi attuali: l’uso massivo di strumenti digitali ci sta facendo letteralmente perdere le capacità mnemoniche. Quanti tra noi ricordano il numero di telefono a memoria dei loro familiari? È chiaro, perciò, che la scuola del futuro debba rispondere alla sfida di aiutarci a preservare le abilità fondamentali del passato per sopravvivere nella società del futuro ma anche darci quelle che sono peculiari del contemporaneo, come ad esempio la conoscenza degli strumenti per dominare (e non essere dominati) dalle tecnologie”.