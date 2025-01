Da "Ottimo" a "Non Sufficiente": tornano i giudizi alle elementari | E alle medie la condotta sarà di nuovo espressa in decimi

Diventerà operativo a partire dall’anno scolastico 2024/2025 il rinnovato sistema di valutazione per gli alunni delle scuole elementari e medie. Nelle classi della primaria si torneranno ad adottare i cosiddetti giudizi sintetici, che andranno ad affiancare l’attuale descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Nella secondaria superiore, invece, verrà reintrodotto il voto di condotta espresso in decimi, così come oggi avviene solo alle superiori. Come riporta il sito Skuola.net, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha infatti firmato l'ordinanza che dà seguito alla recente riforma della modalità di assegnazione dei giudizi.