Prime insufficienze a scuola: le regole d’oro per recuperare i brutti voti

Le insufficienze, specie per chi frequenta le classi iniziali dei cicli scolastici, in particolare le superiori, sono sicuramente una doccia fredda. Normale sentirsi scoraggiati di fronte a un brutto voto. Ma arrendersi in partenza sarebbe un errore. C’è tempo per recuperare alla grande. E, spesso, la chiave per uscire da questa impasse non è studiare di più, ma capire come farlo meglio.