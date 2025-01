Sindrome post vacanze: come combattere la tristezza di inizio gennaio

CURARE L’ALIMENTAZIONE – Se, dopo le abbuffate natalizie, è imperativo riprendere ad alimentarsi secondo le regole della vita sana, con una dieta variata e senza troppi eccessi, non cancelliamo immediatamente tutte le gioie della tavola. Concediamoci qualche giorno prima di incominciare un regime dimagrante, per non aggiungere lo stress di una dieta restrittiva alla fatica del rientro. Rimandiamo l’inizio della dieta alla prossima settimana (solo per questa volta però!) e sfruttiamo questi giorni per riprendere gradualmente ad alimentarci in modo più corretto: cominciamo ad esempio a ridurre gli zuccheri e l’alocol, concedendoci solo un piccolo dolce alla sera, per confortaci dopo una giornata in ufficio, e torniamo ad apprezzare frutta e verdura che ci accompagneranno nelle prossime settimane, quando ci dedicheremo a smaltire i rotolini di grasso in eccesso che le libagioni natalizie ci hanno lasciato in eredità.