Overthinking: perché le donne sono le più colpite

In italiano non esiste una traduzione precisa del termine: si potrebbe dire, semplicemente “pensare troppo” o usare l’espressione “ruminazione mentale”, indicando il tornare incessantemente sugli stessi pensieri, rimuginandoli senza sosta e senza mai intravvedere una soluzione. L’overthinking ha alcune caratteristiche molto negative: i pensieri che continuano a ricorrere incessantemente, in un vortice crescente, chiuso in se stesso senza possibilità di uscita, rubano quote considerevoli di energia, alimentano l’ansia e non contribuiscono a individuare una soluzione. Restano invece “bloccati su se stessi” in un crescendo di negatività malsano e del tutto inutile. A questo, prima o poi, finiscono per aggiungersi il senso di colpa per la propria incapacità e per il problema che resta irrisolto, il timore per il futuro e per possibili effetti catastrofici che potrebbero verificarsi nel tempo a venire. In quest’ottica malsana, anche quando accade qualcosa di positivo, non siamo più capaci di goderne, ma il primo pensiero è che non sia merito nostro e che, tutt’al più, abbiamo avuto un colpo di fortuna.