Dopo le vacanze ritorna il “mal di scuola”: otto studenti su dieci rientrano in aula in preda a sentimenti negativi

La protagonista indiscussa della ripresa è sicuramente lei: l’ansia. Perché ben il 45% degli intervistati la indica come emozione prevalente quando si pensa alla fine delle vacanze e al ritorno alla routine da studente. Un altro 15% parla addirittura di sconforto, di assenza di stimoli. Il 12% vorrebbe proprio scappare via e andare altrove, per non affrontare la situazione. Mentre l’8% prova soprattutto collera. Appena 1 su 5, invece, si è dichiarato tranquillo, possibilista o contento.