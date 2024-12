Scuola: quali saranno le prossime vacanze (dopo quelle di Natale)? Il calendario, regione per regione

Terminata l’euforia del Carnevale, bisognerà pazientare per un altro mese e mezzo per arrivare alla pausa seguente: la Pasqua, domenica 20 aprile. In quasi tutte le aree del Paese le vacanze inizieranno giovedì 17 aprile e dureranno fino a martedì 22 aprile, con rientro in aula programmato per il 23 aprile. Tuttavia, in alcune regioni, come il Veneto e la Valle d'Aosta, le attività riprenderanno subito dopo il Lunedì dell’Angelo, cioè da martedì 22 aprile.