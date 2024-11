Iscrizioni al nuovo anno scolastico al via dell’otto gennaio: c’è tempo fino a fine mese

Nella nota ministeriale, il MIM ricorda inoltre che si potrà presentare una sola richiesta d’iscrizione per ogni studente, indicando nel modulo fino a tre preferenze: l’istituto scolastico a cui si vorrebbe iscrivere, più altre due opzioni di riserva, valide nel caso in cui la prima scuola di preferenza esaurisca i ‘banchi’ disponibili. Ricordiamo inoltre che non si tratta di un ‘click day’: non c’è un ordine prestabilito e la domanda d’iscrizione si potrà formalizzare in ogni momento. In caso di sovrannumero, sarà l’istituto scolastico a selezionare gli studenti in base a dei criteri che verranno fissati con largo anticipo, in base alle linee guida fornite dal MIM.