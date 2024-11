Scuole private: lusso o necessità? Il 10% degli alunni italiani è iscritto in un istituto paritario

Anche le scuole private svolgono un servizio pubblico: è il caso dei cosiddetti istituti paritari, che sono riconosciuti a operare in tutto e per tutto come una scuola statale. Per questo motivo, tra gli emendamenti della Legge di Bilancio per il 2025, è potuto spuntare un bonus in denaro per quei genitori che scelgono di mandare i propri figli in una di queste strutture.