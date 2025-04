Si tira la cinghia e la ricrescita nei capelli diventa di moda: dal "recession blonde" agli altri trucchi beauty per risparmiare

Mettere nell'armadio un numero limitato di capi intercambiabili - non è più solo una scelta minimalista ma una strategia finanziaria: scremando i colori e scegliendo una palette equilibrata e uno stile uniforme, tutti i pezzi del guardaroba possono essere mixati a creare tante combinazioni: con gli stessi pezzi si ottengono insomma più outfit e l'impressione è di cambiare sempre.



Parallelamente, il mercato dell'usato di qualità sta esplodendo: piattaforme per rimettere in circolo i propri abiti usati (o "pre loved", come dicono i loro utenti) registrano numeri record, con molti che preferiscono un capo di marca usato a uno nuovo di fast fashion.



Il report "State of Fashion 2024" di McKinsey & Company ha evidenziato che il mercato dell'abbigliamento di seconda mano è cresciuto 11 volte più velocemente del retail tradizionale nell'ultimo anno. La piattaforma di rivendita ThredUp nel suo "Annual Resale Report" ha stimato che il mercato del second-hand raggiungerà i 77 miliardi di dollari entro il 2026, con un tasso di crescita tre volte superiore al mercato della moda tradizionale.



Secondo il Fashion Transparency Index i marchi che comunicano chiaramente la durabilità dei loro prodotti hanno visto un aumento delle vendite del 31% rispetto ai concorrenti. Un sondaggio di Deloitte ha rilevato che il 64% dei Millennial e Gen Z considera il rapporto qualità-prezzo e la durabilità come i fattori più importanti negli acquisti, superando per la prima volta il fattore "marca".