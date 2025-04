Risparmiare è il vero trend di stagione: gli italiani preferiscono la moda a basso costo e l'abbigliamento usato

Nonostante il predominio dell'e-commerce, Udicon sottolinea l'importanza delle tutele per i consumatori: "L'egemonia dell'online non può però farci dimenticare che anche l'abbigliamento economico deve sottostare a regole precise: trasparenza nelle informazioni, sicurezza dei prodotti, correttezza nei tempi di consegna e nelle modalità di reso". Il messaggio è chiaro: "Il prezzo basso non può e non deve mai giustificare la mancanza di garanzie. I consumatori hanno il diritto di sapere cosa comprano, da chi lo comprano e con quali condizioni di tutela".