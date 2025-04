A incidere, come detto il costo del cacao: "Oggi costa il 175% in più - dice Stefanelli -. Quindi tutti i prodotti contenenti cacao, dagli snack alle uova hanno subito dei rincari. Ogni giorno di lavoro in pasticceria mi costa seimila euro, solo di energia". Il pasticciere, poi mostra una tabella che sottolinea di quanto siano aumentate le materie prime: "Il cioccolato fondente è passato dai 17,60 euro al chilo da maggio 2024 ai 36,47 euro di oggi. In una macchina che arriva a contenere venti chili, lavora con quasi duemila euro di prodotto". Anche il prezzo del confezionamento è arrivato alle stelle: "C'è preoccupazione, ho avuto il timore di poter perdere clienti". Anche nei supermercati, la situazione non è diversa. Ci sono uova di Pasqua vendute a quasi novanta euro al chilo.