Perché il caffè può diventare il nuovo oro nero

IL RALLY PUÒ DURARE ANCORA

Le aziende alimentare hanno risposto con un aumento generalizzato dei prezzi finali ma, sottolinea l’esperta di Vontobel, “nonostante ciò la domanda di caffè rimane solida”. I consumatori, infatti, non lo considerano un lusso a cui si può rinunciare, ma lo vedono piuttosto come un alimento quotidiano essenziale. “A meno che i raccolti non migliorino o che i consumatori non riducano significativamente la loro domanda, il rally potrebbe continuare per qualche tempo”, spiega Huber. E al momento l’agenzia brasiliana di previsione dei raccolti stima un calo del 4,4% nel biennio 2025/26. Ma l’esperta di Vontobel mette in guardia dal rischio che, come accaduto per il cacao (-25% nel 2025 dopo +150% nel 2024), a un certo punto i mercati perdano il loro appetito.