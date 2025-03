NielsenIQ sui consumatori italiani: i single 55+ guidano la crescita a valore dei consumi

Mettendo a fattor comune la potenza analitica della misurazione Retail e dei dati Consumer, NielsenIQ è ora in grado di condividere insight a 360° per analizzare il mondo degli acquisti degli italiani. La maggiore granularità che ne deriva è il risultato di una combinazione unica di fattori, tra cui l’espansione del Panel Consumatori che raggiunge le 16.000 unità rendendolo il più grande sul mercato italiano. Nel 2024 la popolazione italiana, a fronte di uno scontrino medio di € 25,12 – che non subisce variazioni significative – hanno aumentato la loro spesa nel Grocery del +1,0%. Questo sviluppo è dettato dalla maggiore frequenza di acquisto con 196 atti, in leggera contrazione invece le quantità acquistate per singola spesa (-0,7%). Volgendo lo sguardo verso le diverse tipologie di nuclei che compongono la popolazione italiana, spicca un dato: sono le persone con 55 e più anni a trainare i consumi. Nel 2024 il valore del loro carrello è cresciuto del +2,3% rispetto alla media della popolazione. In particolare, sono i single di questo cluster a trainare la crescita (+4,1%). Anche il reddito a loro disposizione è elevato: i 2/3 delle famiglie mature è ad alto reddito (66%) e questo segmento ha anche un prezzo medio a confezione più alto della media della popolazione (€ 2,42).