Prada compra Versace e nasce un colosso del lusso italiano, ma due terzi dei marchi storici di moda sono in mani straniere

A restare del tutto italiani sono: Giorgio Armani, che rappresenta un caso unico nel panorama della moda italiana, essendo rimasto completamente indipendente grazie alla ferma volontà del suo fondatore che, a 90 anni, detiene ancora il controllo totale dell'azienda valutata una decina di miliardi di euro; Prada che oltre a Versace, controlla anche Miu Miu, Church's e Car Shoe; Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli, Moschino (acquisito dal gruppo Aeffe nel 2013), Salvatore Ferragamo (a maggioranza tricolore ma con una partecipazione cinese), Tod's (che controlla anche Hogan e Fay e ha in pancia una partecipazione di LVMH ), LVMH , Missoni.



Quest'ultimo gruppo, fondato nel 1953 da Ottavio e Rosita Missoni, è riuscito a mantenere la sua indipendenza italiana nonostante le sfide del mercato globale. Nel 2018, il fondo di investimento italiano FSI (Fondo Strategico Italiano) ha acquisito una quota del 41,2% della maison, lasciando il 58,8% alla famiglia Missoni. Questo ha rappresentato un'importante iniezione di capitale che ha permesso al marchio, famoso in tutto il mondo per i suoi caratteristici motivi a zig-zag e le sue lavorazioni colorate, di espandersi ulteriormente preservando al contempo il suo DNA italiano. Sotto la direzione creativa di Angela Missoni prima e Filippo Grazioli poi, il brand continua a essere un simbolo del made in Italy che ha saputo evolversi rimanendo fedele alle proprie radici.