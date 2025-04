Moda, Prada acquista Versace per 1,25 miliardi di euro | Bertelli: "Un nuovo capitolo per il marchio di lusso"

Prada annuncia di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings. Il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25 miliardi di euro ed è soggetto ad aggiustamenti al closing. "Siamo lieti di accogliere Versace nel gruppo e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale", afferma in una nota Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo di Prada.