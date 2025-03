Versace, l'addio di Donatella e i rumors su Prada: cosa aspettarsi per il futuro della maison

Le voci su un possibile cambio ai vertici della creatività del brand, parallelamente a quelle della sua vendita, avevano iniziato a circolare da tempo, quando era emerso che il contratto di Donatella era in scadenza a febbraio. E si erano aggiunte a quelle - sempre più insistenti - di una possibile acquisizione da parte di Prada. L’indiscrezione - rilanciata da Bloomberg e prima ancora avanzata dal quotidiano francese Les Echos - vedrebbe il gruppo guidato da Miuccia Prada e dal presidente, Patrizio Bertelli, in procinto di acquisire Versace per la cifra di 1 miliardo a 500 milioni di euro. Cifra che potrebbe arrivare a 2 milioni se Capri Holding includesse nell'accordo anche la vendita di Jimmy Choo. L'operazione avrebbe un'importanza significativa, visto che darebbe vita a un polo italiano del lusso in grado di avvicinarsi ai colossi francesi di LVMH e Kering, come sottolineato da Bloomberg: "Dopo decenni in cui i marchi tricolore sono finiti in mani straniere, un eventuale accordo rappresenta una inversione di tendenza nel mondo del lusso italiano".