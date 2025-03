Prada: ricavi e utile in crescita nel 2024, grazie al record di vendite di Miu Miu (+93%)

In un periodo nero per il settore lusso ci sono piccole grandi eccezioni. Come il gruppo Prada che, nonostante le difficoltà legate al rallentamento della domanda cinese, ha archiviato il 2024 con ricavi netti pari a 5,4 miliardi di euro, in crescita del 15% a cambi correnti e del 17% a cambi costanti rispetto al 2023. Un risultato che batte il mercato. Record soprattutto per la linea Miu Miu che ha un’impennata del 93% sul 2023, trainata da tutte le categorie di prodotto e le aree geografiche, e dell’84% nel quarto trimestre.