Senza scuola per tre mesi: ecco quanto costa (anche psicologicamente) l'estate alle famiglie

Francesca Fiore - una delle fondatrici della pagina Instagram "Mamma di Merda", autrice e attiva nella divulgazione sul tema della parità di genere - racconta a Tgcom24 quanto la stagione metta a dura prova le famiglie: "L’estate per i genitori? Un incubo che comincia con le vacanze di Pasqua. Perché già a Pasqua bisogna già armarsi di foglio Excel e cominciare a capire come fare a coprire le 13 settimane che ci separano dall’inizio della scuola. Anche se, in realtà, non sono solo quelle. Perché, come sappiamo tutti, quando riaprono le scuole sono spesso disorganizzate: non sono state fatte le nomine, manca il personale, e la scuola comincia sempre in modo parziale. Insomma, prima di avere il tempo pieno se ne parla, di solito, a fine settembre. E quindi bisogna iniziare a fare gli incastri. Chi ha i nonni che non lavorano è fortunato. Ma oggi la società è profondamente cambiata: molti nonni lavorano fino a 70 anni, o non ci sono, o non sono disponibili, o non vivono vicino, o — semplicemente — non ci sono più".