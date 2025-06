Con i referendum scuole chiuse in anticipo: alunni in vacanza già dal 6 giugno

L’ultima campanella dell’anno sta per suonare per milioni di studenti italiani. Per qualcuno è questione di pochi giorni, per altri di una manciata di ore: complici anche le elezioni referendarie dell’8 e del 9 giugno - che trasformeranno diversi istituti in seggi elettorali - molte scuole sono infatti pronte a chiudere i battenti già da questa settimana.