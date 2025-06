Diritti dei lavoratori in caduta libera: l’Italia retrocede nell’Indice Globale 2025

Nel dossier si segnala in particolare il crescente uso della precettazione arbitraria – strumento nato per garantire i servizi essenziali ma oggi, secondo i sindacati, usato per reprimere proteste legittime in sanità, scuola e trasporti. A novembre 2024, ad esempio, il governo ha limitato a quattro ore lo sciopero generale indetto da Cgil e UIL contro la manovra economica, riducendo così la portata della protesta e aprendo un nuovo fronte di scontro sociale.