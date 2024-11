Sciopero del 29 novembre, il Tar respinge il ricorso dei sindacati sulla precettazione dei trasporti | Il Garante: "Avrebbero potuto scegliere una data alternativa"

"Noi applichiamo le regole di legge, gli scioperi devono essere distanziati nel settore dei trasporti. C'è una delibera che ne vieta la concentrazione. Cgil e Uil, aggiunge, "non si sono adeguate". Lo ha affermato la presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi, Paola Bellocchi, in audizione alle commissioni Trasporti e Lavoro della Camera, in merito allo sciopero generale, sottolineando che "la giornata del 29 novembre era già stata prenotata da un altro sciopero generale proclamato da due confederazioni sindacali di base Sgb e Cub, prima di quello di Cgil e Uil. E' stato fatto presente a Cgil e Uil. C'era la possibilità di scegliere una data alternativa", ha aggiunto spiegando quindi le ragioni degli interventi da parte del Garante.