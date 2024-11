"Il MIT verso la precettazione? Noi rispettiamo le regole. Se ci sarà una precettazione la impugneremo e quindi ci rivolgeremo alla magistratura". Lo ha annunciato il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri. Con Salvini "non so se è un braccio di ferro. Continua una discussione sulla quale noi diciamo che vanno salvaguardati i diritti riconosciuti dalla costituzione. Noi abbiamo rispettato la legge. Evidentemente quando arriva la voce del padrone la commissione risponde 'obbedisco'. Avete riportato voi le dichiarazioni del ministro Salvini sulla necessità di intervenire su uno sciopero di 8 ore", ha aggiunto Bombardieri. "Lo sciopero è sempre pagato di tasca propria dai lavoratori", ha ricordato Bombardieri, che pur chiedendo "scusa agli utenti per i disagi", vuole ricordare che quegli scioperi "non si fanno per fare un dispetto a Salvini, ma per chiedere un contratto, più sicurezza per i lavoratori e gli utenti e per avere condizioni diverse di trasporto pubblico in questo Paese".