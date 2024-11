Sciopero generale del 29 novembre 2024, chi si ferma: trasporti a rischio, i voli cancellati

Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale dalle 21 di giovedì 28 novembre alle 21 di venerdì 29 novembre. I due sindacati scendono in piazza per chiedere di "cambiare" la Manovra di bilancio, considerata del tutto "inadeguata a risolvere i problemi del Paese" e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Lo sciopero riguarda tutti i settori, pubblici e privati, a esclusione del trasporto ferroviario. La Commissione di garanzia sugli scioperi aveva invitato a escludere dallo stop i settori trasporti, sanità e giustizia. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha avvertito: "Se non si rispettano le fasce di garanzia interverrò con limitazioni di orario e, se sarà il caso, precettazioni". Ita ha pubblicato la lista dei voli interessati dalla protesta: la compagnia ha cancellato 41 voli nazionali, di cui 39 previsti nel giorno dello sciopero.