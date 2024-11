Garante: escludere trasporti, sanità e giustizia dallo sciopero del 29 novembre

In vista dello sciopero generale del 29 novembre, la Commissione di garanzia ha inviato a Cgil e Uil l'invito a escludere dallo stop i settori trasporti, sanità e giustizia. Per il Garante si tratta infatti di una violazione della regola della rarefazione oggettiva, cioè del rispetto di un intervallo minimo di 10 giorni tra gli scioperi precedentemente proclamati nello stesso settore, e della rarefazione riferita al trasporto passeggeri, che non consente la concentrazione tra mobilitazioni.