Dal sussurratore ai cavalli al ristoratore virtuale: tutti i lavori più assurdi figli dell'intelligenza artificiale

Nel digitale, accanto a creator, streamer e "onlyfanser", spuntano ruoli meno visibili ma in forte crescita: il tester di coupon, il risponditore in chat per adulti, o il partner virtuale, ovvero chi interagisce online a nome di altri. Spopolano anche i ristoratori virtuali che creano brand di cucina senza un vero ristorante fisico, appoggiandosi a dark kitchen e delivery. E ci sono i Social Seller che usano la propria presenza online per vendere prodotti in modo diretto, e i Responsabili dell’ascolto che monitorano le conversazioni in rete captando umori e reazioni, senza affidarsi a software ma all’intuito umano.