Finanze vaticane: lo Ior stacca una cedola da 13,8 milioni, ma la Santa Sede resta in rosso

Il patrimonio immobiliare rappresenta una componente significativa: l'APSA gestisce in Italia 4.072 unità immobiliari per un totale di quasi un milione e mezzo di metri quadrati, mentre nel 2022 il patrimonio immobiliare ha reso 52,2 milioni di euro.



Tuttavia, come dimostrato dall'esempio di Papa Francesco, il Pontefice può scegliere di vivere con estrema sobrietà. Francesco ha rinunciato al proprio stipendio (che teoricamente può arrivare fino a 2.500 euro mensili) e ha scelto di risiedere nella modesta Domus Sanctae Marthae anziché negli appartamenti papali. Leone XIV non possiede ricchezze personali nel senso comune del termine, ma ha a disposizione una macchina finanziaria globale, che serve a sostenere le attività della Chiesa e della Curia.



La gestione di queste risorse riflette l'approccio agostiniano che Papa Leone XIV sembra voler adottare: come scriveva Sant'Agostino, "il denaro è buono per chi ne fa buon uso, cattivo per chi non sa usarlo". Un patrimonio che, nelle parole del santo d'Ippona, deve essere utilizzato senza farsi utilizzare."Usa il mondo, non farti usare dal mondo".



I 70 milioni di "debiti" di cui si parla nel bilancio vaticano rappresentano il deficit annuale: la differenza tra le spese sostenute e le entrate incassate ogni anno. È come se una famiglia spendesse ogni anno 1.200 euro avendo entrate per soli 1.130 euro: la differenza di 70 euro rappresenta il "buco" che deve essere colmato attingendo ai risparmi o vendendo qualche bene. Per il Vaticano funziona allo stesso modo: ogni anno spende più di quanto incassa, e la differenza viene coperta utilizzando il patrimonio accumulato nei secoli o attraverso operazioni straordinarie come la vendita di immobili.