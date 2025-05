Occhi sulla Sistina, ma il vero tesoro del Vaticano è immobiliare, sta altrove e vale miliardi

Secondo i dati aggiornati nel bilancio 2023 dell’Apsa, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica gestisce direttamente o tramite società partecipate oltre 5.400 unità immobiliari: 4.249 in Italia, concentrate per il 92% nella Provincia di Roma e in particolare nelle aree centrali e vicine al Vaticano; circa 1.200 all’estero, in città come Londra, Parigi, Ginevra e Losanna.