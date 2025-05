Conclave, montato il comignolo della fumata sul tetto della Cappella Sistina

Sono riprese, in Vaticano, le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che inizierà il 7 maggio e porterà all'elezione del 267esimo Papa. I porporati si rivedranno, per l'ottava volta. Intanto, sul tetto della Cappella Sistina, i vigili del fuoco hanno montato il comignolo da cui uscirà la fumata delle votazioni del Conclave (se nera, indicherà che il nuovo Papa non è ancora stato eletto; se bianca, annuncerà che è stato scelto). In mattinata sono previste le prime prove della fumata (gialla in questo caso).