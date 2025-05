La Cappella Sistina si prepara al Conclave: il dietro le quinte dei preparativi per accogliere i cardinali

"Sono sicuro che saremo pronti nel momento giusto e daremo alla Chiesa il Papa che il Signore ha scelto". Lo ha detto l'arcivescovo di Algeri, il cardinale Jean-Paul Vesco parlando con i giornalisti all'ingresso in Vaticano. Il porporato ha poi aggiunto: "Lo Spirito Santo è pronto eì ha già scelto, noi ovviamente non siamo pronti perché abbiamo bisogno di più tempo". Alla domanda se lo spirito e l'insegnamento di Papa Francesco sia presente nelle discussioni, Vesco ha risposto: "Ovviamente. A me piace molto e spero che si vada in continuità".