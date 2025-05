Conclave, Bruni conferma: "Due cardinali assenti per motivi di salute"

Al Conclave per eleggere il nuovo Papa che inizierà il 7 maggio, "non prenderanno parte, per motivi di salute, i cardinali Antonio Canizares, arcivescovo emerito di Valencia, e John Njue, arcivescovo emerito di Nairobi". Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, parlando con i giornalisti. Il cardinale emerito di Sarajevo, Vinko Puljic, ha invece assicurato che parteciperà e che non voterà da Casa Santa Marta, come annunciato in un primo momento.